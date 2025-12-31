ایران کو شکست دینے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا، عراقچی کا ٹرمپ کو جواب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے یہ ریمارکس منگل کے روز گارڈین اخبار میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں دیے۔
عراقچی نے یہ مضمون نتن یاہو کی امریکہ میں ٹرمپ سے ملاقات کے ایک دن بعد لکھا، جس میں غزہ امن منصوبے کے ساتھ ساتھ ایران پر نئے حملوں پر غور کرنے کے اسرائیلی مطالبات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔
عراقچی نے براہ راست ٹرمپ سے مخاطب ہو کر لکھا کہ وہ اسرائیل کی وارننگز کو ایک طرف رکھ دیں اور اس بات کا ادراک کریں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک محدود موقع کھل گیا ہے۔
انہوں نے لکھا کہ امریکی انتظامیہ کو اب ایک مخمصے کا سامنا ہے وہ یا تو امریکی ٹیکس دہندگان کے ڈالر اور ساکھ کے ساتھ اسرائیل کے لیے بلینک چیک لکھنا جاری رکھ سکتی ہے، یا بہتری کے لیے آنے والی ایک بڑی تبدیلی کا حصہ بن سکتی ہے۔
عراقچی نے اصرار کیا کہ ایران اس وقت تک مذاکرات کے لیے تیار ہے جب تک کہ ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ نہ کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے ایک غیر ضروری بحران سے بچا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کسی خاص ملک کا نام لیے بغیر انکشاف کیا کہ انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے باہمی دوستوں کے درمیان بات چیت میں سہولت کاری اور کسی بھی مذاکراتی نتیجے کے مکمل اور قابل تصدیق نفاذ کی ضمانت دینے کے لیے بے مثال آمادگی موجود ہے۔
عراقچی نے کہا کہ مستقبل کے کوئی بھی مذاکرات زیادہ سازگار ماحول میں ہو سکتے ہیں کیونکہ جون میں ایران پر ہونے والے حملوں نے مشرق وسطیٰ میں سفارتی اتحادوں کو بدل دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے کی اسٹریٹجک گہرائی رکھتا ہے، جبکہ امریکہ میں اسرائیلی مہم جوئی کے خلاف دشمنی بڑھ رہی ہے۔
انہوں نے لکھا کہ ہمارے خطے میں آنے والی تبدیلیاں مفاہمت کے نفاذ کو بالکل نئے انداز میں ممکن بنا سکتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو وہاں جانے کے لیے تیار ہیں جہاں پہلے کوئی نہیں گیا، موقع کا ایک مختصر وقت موجود ہے۔ قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور ایک شیطانی چکر کو توڑنے کے لیے اسے محض برقرار رکھنے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہمت درکار ہوتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد یہ محسوس کر رہی ہے کہ اسرائیل ایک اتحادی نہیں بلکہ ایک بوجھ ہے، انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ کے عرب اتحادی بھی اب اسرائیل کی لاپرواہی کو اپنے سے سب سے زیادہ خطرہ سمجھنے لگے ہیں۔
