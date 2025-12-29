ایران پر آنچ نہیں آنے دیں گے، دشمن کو ہر غلطی کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، ایرانی آرمی جنرل اسٹاف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے 9 دی کے تاریخی بصیرت افروز عوامی اتحاد کی یاد میں ایک باضابطہ بیان جاری کیا ہے، جس میں ملکی سلامتی کو یقینی بنانے اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی مکمل آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔
بیان کے مطابق، مسلح افواج کے جانثار اہلکار پوری قوت اور تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں اور وہ کسی بھی صورت ملک کے امن و سکون میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بیان میں انتباہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مخالفین کی جانب سے کسی بھی نئی دشمنی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط، زیادہ طاقتور اور زیادہ تباہ کن ردِعمل کی صورت میں دیا جائے گا۔
جنرل اسٹاف نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی مسلح افواج دشمن کے عزائم سے بخوبی واقف ہیں اور وہ ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور قوم کا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح چوکس ہیں۔
بیان کے اختتام پر کہا گیا کہ ایران کی دفاعی طاقت کسی بھی مہم جوئی کا راستہ روکنے کے لیے وقف ہے اور دشمن کو اپنی کسی بھی غلطی کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ 9 دی کی سالگرہ کا یہ پیغام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی برقرار ہے اور ایرانی مسلح افواج اپنی جنگی صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کو مسلسل پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی ہیں۔
