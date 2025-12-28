  1. دنیا
28 دسمبر، 2025، 12:39 PM

ترکی میں داعش کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن؛ اہم کارندے گرفتار

ترکی میں داعش کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن؛ اہم کارندے گرفتار

ترکی کی انٹیلی جنس ایجنسی اور انسدادِ دہشت گردی کی ٹیموں نے نئے سال کے جشن کے دوران بڑے پیمانے پر دہشت گردی کے منصوبوں کو ناکام بناتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں میں وسیع پیمانے پر آپریشنز شروع کر دیے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ترک خفیہ سروس MIT نے ملک کے جنوبی صوبے مالاطیہ میں ایک کامیاب کارروائی کے دوران دہشت گرد گروہ داعش کے ایک اہم رکن کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترک سیکورٹی ذرائع کے مطابق، گرفتار دہشت گرد نئے سال کی تقریبات کے دوران کسی بڑے عوامی مقام کو نشانہ بنانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔

دوسری جانب، استنبول کے پراسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے ایک باضابطہ بیان میں کہا ہے کہ کرسمس اور نئے سال کے آغاز پر دہشت گردی کی بڑی کارروائیوں کے خفیہ منصوبوں کو بے نقاب کر کے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ استنبول میں انسدادِ دہشت گردی کی ٹیموں نے عدالتی نگرانی میں ایک وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے جس کا مقصد 137 مشتبہ افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔

ترک حکام کا کہنا ہے کہ داعش کے یہ کارندے نئے سال کے موقع پر رش والے مقامات، سیاحتی مراکز اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انٹیلی جنس رپورٹس کی بنیاد پر ترکی بھر میں سیکورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں اور اہم داخلی و خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔

News ID 1937357

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو