ایران آٹھویں بار ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن بن گیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران نے اے وی سی بوائز انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ کے فائنل میں جاپان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-3 سے شکست دے کر آٹھویں مرتبہ ایشیائی چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔
فائنل میں ایران نے جاپان کے خلاف 25-23، 22-25، 17-25 اور 22-25 کے سیٹس جیت کر کامیابی اپنے نام کی۔ اس فتح کے ساتھ ایران نے ایشیائی جونیئر والی بال میں اپنی برتری ایک بار پھر ثابت کر دی۔
ایرانی ٹیم نے ٹورنامنٹ کے دوران شاندار اور ناقابل شکست سفر طے کیا۔ اس نے فلپائن، بھارت، بحرین، جنوبی کوریا اور چین کو شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کی۔
ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن کا مقابلہ بھی دلچسپ رہا، جہاں چائنیز تائپے نے چین کو 2-3 سے شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیت لیا۔
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