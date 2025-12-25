  1. سياسي
25 دسمبر، 2025، 12:23 PM

کرسمس؛ قالیباف کا مسیحی ممالک کے ہم منصبوں کے نام پیغامِ تبریک

کرسمس؛ قالیباف کا مسیحی ممالک کے ہم منصبوں کے نام پیغامِ تبریک

ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کرسمس اور نئے سال کی آمد کے موقع پر مسیحی ممالک کے پارلیمانی اسپیکرز کو تہنیتی خطوط ارسال کیے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے مسیحی ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے نام ایک تہنیتی خط ارسال کیا ہے، جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے یومِ ولادت، کرسمس اور نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے۔

قالیباف نے اپنے پیغام میں تحریر کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا پیچیدہ چیلنجز اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا کر رہی ہے، الہامی مذاہب کے درمیان مکالمے اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں پرامن بقائے باہمی، انصاف اور انسانی وقار کے تحفظ جیسے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے عظیم انبیاء کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

انہوں نے مزید لکھا کہ باہمی مکالمہ اور یکجہتی، عالمی سطح پر افہام و تفہیم کے فروغ اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تعمیری روابط استوار کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔

News ID 1937299

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو