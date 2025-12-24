غزہ؛ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5 فلسطینی شہید/ شہداء کی تعداد 70 ہزار 942 ہو گئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غزہ کی پٹی پر فلسطینی وزارتِ صحت نے اپنی تازہ ترین شماریاتی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 شہید اور 3 زخمیوں کو اس پٹی کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔
اس رپورٹ کے مطابق، رجسٹرڈ شہداء میں سے حالیہ حملوں میں ایک شخص شہید اور چار افراد کو تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے سے نکالا گیا۔
غزہ کی وزارتِ صحت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ متعدد شہداء اب بھی ملبے کے نیچے اور گلیوں میں دبے ہوئے ہیں اور محفوظ رسائی نہ ہونے کی وجہ سے امدادی ٹیمیں ابھی تک وقوعہ پر نہیں پہنچ سکی ہیں۔
وزارتِ صحت نے مزید کہا کہ 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے شہداء کی کل تعداد 406 اور زخمیوں کی کل تعداد 1,118 ہو گئی ہے۔ اس دوران 653 شہداء کی لاشیں ملبے تلے سے نکالی جا چکی ہیں۔
اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ کے خلاف صیہونی حکومت کی نسل کشی کی جنگ کے آغاز سے اب تک شہداء کی تعداد 70,942 اور زخمیوں کی تعداد 171,195 تک پہنچ گئی ہے۔
فلسطینی وزارتِ صحت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث ایک عمارت کے گرنے کے نتیجے میں ایک شہری شہید ہوا ہے اور اس واقعے کے ساتھ ہی سردی کی لہر اور بارشوں کے دوران عمارتیں گرنے سے شہید ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔
