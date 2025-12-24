خواتین کے فقہی مسائل کے حل کے لیے بڑا قدم؛ جامعۃ الزہراء میں رہبر معظم کی شورائے افتاء کا قیام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سیدہ زهرا برقعی نے مدارس ہُدیٰ کی تنظیمی طالبات سے ملاقات کے دوران کہا کہ آپ طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں اور بلند اعتماد کو دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ آپ اس ملک کے مستقبل کے معمار اور ذمہ دار ہیں اور جدید اسلامی تمدن کی تشکیل کے لیے ہماری امید ہیں۔
جامعۃ الزہراء (س) کی پرنسپل نے مزید کہا کہ ہم رہبرِ انقلاب کی خدمت میں جو رپورٹیں بھیجتے ہیں، ان میں مدارس ہدیٰ کی سرگرمیوں کو نمایاں طور پر شامل کیا جاتا ہے۔
شرعی اور اعتقادی سوالات کے مرکز کی صلاحیتوں اور طالبات کے لیے فقہی معلومات میں اضافے کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلد ہی خواتین کے مسائل کے لیے رہبرِ معظم کی شورائے افتاء جامعۃ الزہراء (س) میں تشکیل دی جائے گی۔
برقعی نے طالبات کو ہمیشہ سیکھنے کا جذبہ زندہ رکھنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہر چیز سے سبق حاصل کریں، یہاں تک کہ پابندیوں، مشکلات اور ناکامیوں سے بھی سیکھیں تاکہ آپ مضبوط بنیں اور ان تجربات کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں۔ مشکلات دراصل آپ کی ترقی اور بلندی کا موقع ہوتی ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ اپنی علمی اور روحانی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ورزش کریں اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنے مقاصد کی طرف بڑھیں تاکہ کامیاب ہو سکیں۔
جامعۃ الزہراء کی پرنسپل نے بیان کیا کہ رہبرِ معظم نوجوانوں کے لیے زندگی کے تمام پہلوؤں میں منصوبہ بندی کا بہترین نمونہ ہیں۔ وہ اپنی عمر کے اس حصے میں بھی درست منصوبہ بندی کی بدولت روزانہ بہت زیادہ سرگرمیاں سرانجام دیتے ہیں۔
انہوں نے طالبات سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے آئیڈیاز کو محفوظ کریں اور انہیں اہمیت دیں؛ انسانیت کی تمام سائنسی، ٹیکنیکی، سماجی اور سیاسی ترقی چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہی سے شروع ہوئی ہے۔
