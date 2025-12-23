ترکی کے گرد گھیرا تنگ؛ یونانی جزائر اور قبرص میں صہیونی فوجی اڈوں کے قیام کا منصوبہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے گزشتہ روز مقبوضہ بیت المقدس میں یونان کے وزیراعظم اور قبرص کے صدر کے ساتھ ایک نشست منعقد کی۔
اس اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں سیکیورٹی اور ٹیکنیکی تعاون کو مضبوط بنانے کے معاہدے پر زور دیا گیا ہے۔
نتن یاہو نے اس نشست میں دعویٰ کیا کہ وہ مذکورہ فریقین کے تعاون اور طاقت کے استعمال سے امن و استحکام حاصل کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اپنی سلطنتوں کے دوبارہ قیام کا وہم پالے ہوئے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عبرانی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ نتن یاہو کا اشارہ ترکی کی طرف تھا۔
نتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ صہیونی ریاست کسی بھی فریق کے ساتھ تنازع نہیں چاہتی بلکہ اس کے برعکس امن و استحکام کی خواہاں ہے۔ انہوں نے آبی گزرگاہوں کے تحفظ اور یونان و قبرص کے ساتھ دیگر مشترکہ مسائل پر تعاون کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اس اتحاد کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔
عبرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ نشست علاقائی فریقوں، بالخصوص ترکی کو ایک پیغام بھیجنے کے مترادف ہے۔
روزنامہ یدیعوت آحارونوت نے بھی رپورٹ دی ہے کہ تل ابیب، یونان اور قبرص مشرقی بحیرہ روم میں ایک مشترکہ فوجی دستے کے طور پر ریپڈ رسپانس فورس تشکیل دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس میں برّی، فضائی اور بحری افواج شامل ہوں گی۔
اس پروگرام میں 2 ہزار 500 فوجی شامل ہوں گے جنہیں یونانی جزائر، قبرص اور مقبوضہ علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد ترکی کا مقابلہ کرنا ہے۔
