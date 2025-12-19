روسی فوج بجلی کی رفتار سے جنگ میں پیش قدمی کر رہی ہے، صدر پوٹن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ہمیں ابھی تک یوکرائن کی جانب سے امن کے لیے کوئی آمادگی نظر نہیں آئی، تاہم ہم جون 2024 میں طے کردہ اصولوں کی بنیاد پر بحران کے حل کے لیے بات چیت پر تیار ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ روس تنازع کا پرامن خاتمہ چاہتا ہے مگر یوکرائن اس وقت مفاہمت کی مخالفت کر رہا ہے۔
پوٹن کا کہنا ہے کہ روسی افواج مختلف شہروں میں تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہیں اور رہائشی علاقوں کو یکے بعد دیگرے آزاد کرایا جا رہا ہے، جبکہ اسٹریٹجک شہر کراسنوارمیسک کے 50 فیصد سے زائد حصے پر روس کا کنٹرول قائم ہو چکا ہے۔
روسی صدر نے فوجی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ خصوصی فوجی آپریشن کے تمام محاذوں پر پیش قدمی جاری ہے اور کوبیانسک کے قریب تقریباً 3500 یوکرائنی فوجیوں کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے۔
پوٹن نے یوکرائنی صدر پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ زلنسکی کی ویڈیوز نہیں دیکھتے کیونکہ وہ محض ایک اداکار ہیں، اور اگر کوبیانسک ان کے کنٹرول میں تھا تو وہ شہر کے اندر جا کر ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟
صدر پوتین نے سال کے اختتام تک مزید بڑی فتوحات کی پیشگوئی کرتے ہوئے بتایا کہ کوبیانسک میں یوکرائن کے 15 بریگیڈز محاصرے میں ہیں جن کے پاس بچنے کا کوئی موقع نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دمیتروف کا علاقہ مکمل طور پر گھیرے میں ہے اور اس کا آدھا حصہ روسی کنٹرول میں ہے، جہاں دشمن کے چھوٹے گروہ ہتھیار ڈالنے کے بجائے پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے انکشاف کیا کہ روس نے صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ بعض تجاویز اور سمجھوتوں سے اتفاق کیا ہے، جو اگرچہ مشکل فیصلے تھے، مگر روس نے انہیں قبول کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب گیند مغربی حریفوں اور کیف حکومت کے کورٹ میں ہے، جبکہ یورپی یونین کی جانب سے روسی اثاثوں کو ضبط کرنے کی کوششیں محض ڈکیتی کے مترادف ہیں۔
آپ کا تبصرہ