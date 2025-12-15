ایران کی جوہری توانائی کے میدان میں جدید پیش رفت، تین جدید جوہری مصنوعات کی نمائش

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، نئی کامیابیوں کی نقاب کشائی کی تقریب پیر کی صبح تہران بین الاقوامی نمائشگاہ میں منعقد ہوئی، جس میں ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف اور ایران کی جوہری توانائی تنظیم (AEOI) کے سربراہ محمد اسلامی نے شرکت کی۔
اس تقریب کے دوران، جوہری سائنس اور ٹیکنالوجی تحقیقی انسٹی ٹیوٹ نے مندرجہ ذیل نئی مصنوعات متعارف کرائیں:
۱۔ گیلیئم-68: ایک تشخیصی ریڈیو فارماسیوٹیکل، جسے میٹا سٹیٹک میلانوما کی امیجنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
۲۔ لیوٹیٹیم-177: ایک علاجاتی ریڈیو فارماسیوٹیکل۔
۳۔ ایک مکمل طور پر خودکار آلہ: جسے ہڈیوں کے درد کے علاج کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
ان ایجادات کے علاوہ، اس تقریب میں ایران کے نیشنل نیوکلئیر نیٹ ورک کے آپریشنل آغاز کی بھی نشاندہی کی گئی، جس کا مقصد ملک کے جوہری شعبے میں تحقیقی صلاحیتوں کو بڑھانا اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، AEOI کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران کی جوہری توانائی تنظیم نے جدت اور خیالات کو تیزی سے مصنوعات میں تبدیل کرنے کو اپنی ترجیح بنایا ہے۔
انہوں نے نوٹ کیا کہ 2023ء میں، اسی نمائش کے دوران، ایران نے 50 ریڈیو فارماسیوٹیکلز کی پیداوار کی اطلاع دی تھی، ایک ایسا ہندسہ جو اب بڑھ کر 70 ہو چکا ہے، جبکہ مزید 20 اس وقت تحقیقی مرحلے میں ہیں۔
