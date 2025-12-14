افغانستان کی ترقی، ہمسایہ ممالک کی سلامتی اور مفادات پر براہ راست اثرانداز ہے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اتوار کو تہران میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے اجلاس کے موقع پر ایرانی صحافیوں کے ساتھ ایک انٹرویو میں، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس ارقچی نے کہا کہ افغانستان میں ہونے والی پیش رفت کا ہمسایہ ممالک کی سلامتی اور مفادات پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ افغانستان ایک بہت اہم ملک ہے اور اس کے عوام میں غیر معمولی صلاحیتیں اور قابلیتیں موجود ہیں۔
ان کا کہنا تھا افغانستان کے مسائل کا حل غیر علاقائی عناصر کی مداخلت کے بغیر ممکن ہے۔
عراقچی نے تہران میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک اور روس کے خصوصی نمائندوں کے پہلے اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ افغانستان کو خطے کے ساتھ انضمام کے عمل میں شامل ہونا چاہیے، اور یہ افغانستان اور خطے کے ممالک دونوں کے مفاد میں ہوگا۔
آپ کا تبصرہ