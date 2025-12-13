حافظ قرآن خواتین عظیم سماجی سرمایہ ہیں، حجۃ الاسلام قمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی تبلیغی مرکز کے سربراہ حجۃ الاسلام محمد قمی نے قرآنِ کریم کے حفظ سے متعلق سرگرمیوں پر منعقدہ ایک مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مکتبِ امام خمینیؒ میں خواتین کے اسٹریٹجک مقام پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ امام خمینیؒ عورت کو سماجی تبدیلی کی ایک مؤثر اور فعال رہنما سمجھتے ہیں، اور یہ تصور ان کی احیائی اسلامی فکر کی نمائندگی کرتا ہے۔
انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک صحت مند معاشرے کی کفالت اور ارتقا میں ماں اور عورت کا کردار بنیادی اور فیصلہ کن ہے، جو خاندان کے ادارے سے شروع ہو کر پورے معاشرے تک پھیلتا ہے۔ تاہم ان کے مطابق، عورت کے مقام سے متعلق امام خمینیؒ کی گہری فکر اب بھی سنجیدہ وضاحت اور مزید تجزیے کی متقاضی ہے۔
اسلامی تبلیغی مرکز کے سربراہ نے کہا کہ قرآنی شعور رکھنے والی خواتین سماجی تحریک سازی کا محور بن سکتی ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ ہم واقعی خواتین کو رہنما مانتے ہیں، یہ کوئی رسمی بات یا نعرہ نہیں بلکہ مکتبِ امامؒ سے ماخوذ ایک اسٹریٹجک اور تہذیبی نقطۂ نظر ہے۔ بالخصوص خواتین حافظ قرآن کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ معاشرے کے ثقافتی منظرنامے میں بڑی تبدیلی پیدا کریں اور سماج ساز تحریکوں کی تشکیل میں مؤثر کردار ادا کریں۔
