  1. سياسي
6 دسمبر، 2025، 12:09 PM

مصر کے وزیر خارجہ کا گروسی سے رابطہ، ایران کے جوہری پروگرام پر تبادلہ خیال

مصر کے وزیر خارجہ کا گروسی سے رابطہ، ایران کے جوہری پروگرام پر تبادلہ خیال

مصری وزیر خارجہ اور گروسی کی ٹیلی فونک ملاقات میں خطے میں اعتماد سازی، کشیدگی میں کمی اور ایران کے جوہری پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مصر کے وزیر خارجہ بدر عبد العاطی نے عالمی جوہری ایجنسی کے جنرل ڈائریکٹر رافائل گروسی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ایران کی پرامن جوہری سرگرمیوں پر بات چیت کی۔

گفتگو کے دوران عبد العاطی نے کشیدگی کم کرنے، اعتماد پیدا کرنے اور موجودہ تعاون کے تسلسل کے لیے حالات بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ سیاسی حل تلاش کرنا اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنا خطے کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔

انہوں نے مصر اور جوہری ایجنسی کے درمیان جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی بات کی۔

News ID 1936924

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو