8 ماہ میں ایران کی یوریشیائی ممالک کو برآمدات میں 11 فیصد کا اضافہ  

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی ادارہ کسٹمز (IRICA) کے اعداد و شمار کے مطابق موجودہ ایرانی سال کے ابتدائی آٹھ ماہ (اپریل تا نومبر) کے دوران ایران کی یوریشیائی اقتصادی اتحاد (EAEU) کے رکن ممالک کو برآمدات 1.46 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 11 فیصد اضافہ ہے۔ اسی مدت میں برآمدات کا حجم بھی 10 فیصد بڑھ کر 3.888 ملین میٹرک ٹن ہو گیا۔
اعداد و شمار کے مطابق روس کو برآمدات کی مالیت میں 12 فیصد اور حجم میں 9 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ بیلاروس کو برآمدات گزشتہ سال کے مقابلے میں نصف سے زیادہ بڑھ گئیں۔
ایرانی کسٹمز کے مطابق، ایران کی درآمدات بھی اسی مدت میں 5.5 ملین میٹرک ٹن رہیں جن کی مالیت 3.217 ارب ڈالر تھی۔
یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں حجم میں 9 فیصد کمی اور مالیت میں 15 فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ روس سے درآمدات کی مالیت میں 13 فیصد اضافہ ہوا جبکہ قزاقستان سے درآمدات 84 فیصد بڑھ گئیں۔
مئی میں نافذ ہونے والے آزاد تجارتی معاہدے کے تحت ایران کو اب اپنی تقریباً 87 فیصد برآمدات پر EAEU رکن ممالک کے لیے محصولات سے استثنا حاصل ہے۔ اس سے قبل دونوں فریقین جون 2017 میں آرمینیا میں دستخط شدہ ترجیحی تجارتی معاہدے کے تحت کام کر رہے تھے۔
ایران نے گزشتہ سال دسمبر میں سینٹ پیٹرزبرگ میں منعقدہ EAEU سپریم کونسل اجلاس کے دوران اس اتحاد کا مبصر رکن بننے کے لیے بھی معاہدے پر دستخط کیے۔
