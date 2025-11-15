تہران، بین الاقوامی ایرانولوجی کانفرنس شروع، 22 ممالک کے ماہرین کی آمد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران میں بین الاقوامی ایرانولوجی کانفرنس کا آغاز ہوگیا ہے، جس میں 22 مختلف ممالک سے آئے ہوئے 50 ممتاز اسکالرز اور محققین شریک ہیں۔ کانفرنس کو اسلامی کلچر اینڈ ریلیشنز آرگنائزیشن اور ایرانولوجی فاؤنڈیشن نے مشترکہ طور پر ترتیب دیا ہے۔ پروگرام کے کچھ حصے تہران میں جبکہ اختتامی مرحلہ شیراز میں ہوگا۔
کانفرنس کے شرکاء کا تعلق اسپین, اٹلی, یونان, چین, ملائیشیا, انڈونیشیا, پاکستان, روس, بھارت, قازقستان, تاجیکستان, قطر, عمان اور تیونس سمیت دنیا کے مختلف خطوں سے ہے۔ بیشتر مہمان اپنے ملکوں میں ایرانولوجی کے محقق ہیں۔
کانفرنس کے ساتھ ساتھ تہران یونیورسٹی، شہید بہشتی یونیورسٹی، علامہ طباطبائی یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ کلچر میں خصوصی نشستیں بھی رکھی گئی ہیں، جن میں سیاحت، فارسی زبان، ایران کی روحانی و تہذیبی میراث، ٹیکنالوجی اور تمدنی مطالعات جیسے موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔
اس سال کانفرنس میں مجموعی طور پر 300 سے زیادہ تحقیقی مقالات جمع کرائے گئے، جن میں سے 100 کو منتخب کرکے ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا ہے۔ مکمل مقالات کانفرنس کے بعد شائع کیے جائیں گے۔
یہ کانفرنس ایران میں ایرانولوجی کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم قرار دی جا رہی ہے اور اس کے انتظام میں وزارتِ سائنس، وزارتِ ثقافتی میراث، اور وزارتِ خارجہ بھی شریک ہیں۔
