ایرانی مسلح افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، ایڈمرل سیاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کے ڈپٹی کمانڈر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے زور دیا ہے کہ فوج مسلسل ایسے پروگرام تیار کر رہی ہے جو دفاعی تیاری کو مزید مضبوط بنائیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران۔عراق جنگ سے حاصل ہونے والے تجربات نے موجودہ حکمتِ عملیوں کو تشکیل دیا ہے، جس سے مسلح افواج کسی بھی ممکنہ خطرے کے لیے بہتر طور پر تیار ہیں۔
سیاری نے مزید بتایا کہ فوجی مشقیں طے شدہ شیڈول کے مطابق منعقد کی جاتی ہیں اور مشترکہ و ہمہ گیر مشقوں کی منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے تاکہ عملی تیاری کو مزید بڑھایا جا سکے۔
