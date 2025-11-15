  1. ایران
15 نومبر، 2025، 3:51 PM

ایرانی مسلح افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، ایڈمرل سیاری

ایرانی مسلح افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، ایڈمرل سیاری

ایرانی فوج کے ڈپٹی کمانڈر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ مسلح افواج ہر ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کے ڈپٹی کمانڈر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے زور دیا ہے کہ فوج مسلسل ایسے پروگرام تیار کر رہی ہے جو دفاعی تیاری کو مزید مضبوط بنائیں۔  

انہوں نے کہا کہ ایران۔عراق جنگ سے حاصل ہونے والے تجربات نے موجودہ حکمتِ عملیوں کو تشکیل دیا ہے، جس سے مسلح افواج کسی بھی ممکنہ خطرے کے لیے بہتر طور پر تیار ہیں۔  

سیاری نے مزید بتایا کہ فوجی مشقیں طے شدہ شیڈول کے مطابق منعقد کی جاتی ہیں اور مشترکہ و ہمہ گیر مشقوں کی منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے تاکہ عملی تیاری کو مزید بڑھایا جا سکے۔

News ID 1936505

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو