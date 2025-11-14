میرے خلاف عدالتی کارروائی امریکہ اور اسرائیل کے مفاد میں نہیں، نتن یاہو 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غاصب اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے خلاف عدالتی کارروائی امریکہ اور اسرائیل دونوں کے مفادات کو نقصان پہنچائے گی۔
نتن یاہو نے کہا کہ وہ کبھی بھی باضابطہ طور پر معافی کی درخواست نہیں کریں گے کیونکہ ایسا اقدام جرم کے اعتراف کے مترادف ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تل ابیب کو ایک باضابطہ خط بھیج کر نتن یاہو کے لیے معافی کی درخواست کی تھی۔
انہوں نے مزید کہا کہ انہیں نیویارک کے سفر سے کوئی خوف نہیں اور اگر اس شہر کے نئے میئر زہران ممدانی اپنی آگاہی میں اضافہ کریں تو وہ ان سے ملاقات اور گفتگو کا خیر مقدم کریں گے۔
یاد رہے کہ ممدانی نے پہلے کہا تھا کہ اگر نتن یاہو نیویارک کا سفر کرتے ہیں تو ان کے خلاف جاری بین الاقوامی حکم کے تحت انہیں گرفتار کیا جائے گا۔
آپ کا تبصرہ