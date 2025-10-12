  1. دنیا
12 اکتوبر، 2025، 3:41 PM

غزہ پر دوبارہ حماس کا کنٹرول، فائننشل ٹائمز کا اعتراف

جنگ بندی کے فوراً بعد حماس نے غزہ پٹی پر اپنا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا ہے اور امن و امان کی بحالی کے لیے سات ہزار سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، برطانوی اخبار فنانشل ٹائمز نے اعتراف کیا ہے کہ اسلامی تحریک حماس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے چند گھنٹوں بعد ہی غزہ پٹی پر اپنا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔

عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق، حماس نے غزہ کے مختلف علاقوں میں — جہاں سے صہیونی فوجیں پیچھے ہٹ چکی ہیں — تقریباً سات ہزار سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے ہیں تاکہ وہاں امن و امان بحال رکھا جا سکے۔

رپورٹ کے مطابق، حماس کے اہلکار غزہ کی سڑکوں پر گشت کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل سے وابستہ ایجنٹ یا موقع پرست عناصر موجودہ حالات کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکیں۔

سیاسی ماہرین کے مطابق، جنگ بندی کے فوراً بعد حماس کا یہ اقدام اس بات کی علامت ہے کہ تنظیم نہ صرف غزہ کے داخلی نظم و نسق کو برقرار رکھنا چاہتی ہے بلکہ سیاسی طور پر بھی اپنا اثر و رسوخ دوبارہ مستحکم کر رہی ہے۔

