طوفان الاقصی خطے میں سیاسی اور عسکری تبدیلیوں کا سنگ میل، حماس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حماس نے طوفان الاقصی کی دوسری سالگرہ کے موقع پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ دوسری سالگرہ اس وقت منائی جا رہی ہے جب جنگ ابھی بھی جاری ہے اور اس کے سیاسی و اقتصادی اثرات خطے پر چھائے ہوئے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ طوفان الاقصی نے خطے میں سیاسی اور عسکری تبدیلیوں میں ایک اہم سنگ میل قائم کیا۔ دو سال گزر چکے ہیں لیکن صہیونی دشمن نے ابھی بھی فلسطینی عوام پر وحشیانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہے جبکہ عرب ممالک اور دنیا پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ دو سال کے دوران درد اور ظلم کی بڑی داستانیں رقم ہوئیں لیکن مزاحمت کی نگاہیں اب بھی القدس اور مسجد الاقصی کی آزادی کی طرف مرکوز ہیں۔ اس دوران فلسطینی عوام نے استقامت دکھائی اور قابضین کے خلاف مزاحمت کی صفوں میں شامل رہے۔
حماس نے مزید کہا کہ ان دو سالوں کے بعد بھی ہماری قوم، جو اپنی زمین میں جڑیں رکھتی ہے، جبری نقل مکانی اور دیگر سازشوں کے خلاف اپنے جائز حقوق پر قائم ہے۔ ہم نے آزادی کے راستے میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔
