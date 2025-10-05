  1. ایران
جنگی جرائم میں مرتکب صہیونیوں کو بے نقاب کرکے سزا دی جائے، ایرانی وزارت خارجہ

ایرانی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے امدادی کشتیوں پر حملوں کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ امدادی کشتیوں پر حملوں اور نسل کشی کے مرتکب جنگی جرائم پیشہ صہیونیوں کو سزا دی جائے۔

انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے حکم پر تیونس کے ساحل کے قریب امدادی کشتیوں پر ڈرون سے آگ لگائی گئی، جس سے بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ تیونس کی خودمختاری کی پامالی اور عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیرنے کی ایک اور مثال ہے۔ اب اس بربریت کے خاتمے اور جنگی جرائم کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا وقت آگیا ہے۔

