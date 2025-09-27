  1. دنیا
27 ستمبر، 2025، 11:23 AM

اسرائیلی اخبار کی سرخی: خالی کرسیاں اور نیتن یاہو: اسرائیل کی موجودہ عالمی تنہائی کی تصویر

اسرائیلی اخبار کی سرخی: خالی کرسیاں اور نیتن یاہو: اسرائیل کی موجودہ عالمی تنہائی کی تصویر

اسرائیلی اخبار نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نتانیہو کی تقریر پر خالی کرسکیوں کے منظر پر ردعمل ظاہر کیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، عبرانی زبان کے اخبار یدیعوت آحرونوت نے اعتراف کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دنیا کے رہنماؤں کی جانب سے بنیامین نیتن یاہو کی تقریر کے آغاز میں ہال چھوڑ دینا سب سے واضح انداز میں ظاہر کرتا ہے کہ آج کل یہ رژیم عالمی سطح پر کس حد تک تنہا اور مسترد ہو چکا ہے۔

گزشتہ شب، نیتن یاہو کی تقریر کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا کے کئی رہنماؤں نے ان پر اعتراض کا اظہار کیا اور تقریب کی ابتدائی منٹوں میں شور و غل کے ساتھ تقریر شروع ہوئی۔

نیتن یاہو کی تقریر کے آغاز پر کئی ممالک کے رہنماؤں اور سربراہان نے جنرل اسمبلی ہال کو ترک کر دیا۔

باراک راوید، اسرائیلی صحافی نے ویب سائٹ اکسیوس پر، دنیا کے رہنماؤں کے نکلتے ہوئے تصویری مناظر کے ساتھ اعلان کیا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہال اس وقت تقریباً خالی ہے۔

اسی دوران، اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر امریکی شہریوں نے نتانیہو کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔

News ID 1935609

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو