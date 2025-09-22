ایرانی وزیر خارجہ اور آئی اے ای اے کے سربراہ کی نیویارک میں اہم ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی سے ملاقات کی۔
یہ ملاقات ایرانی مشن کی رہائش گاہ پر ہوئی جس میں ایران کی بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے ساتھ تعاون کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر ایران کے اعلیٰ سفارتکار مجید تخت روانچی اور کاظم غریب آبادی بھی موجود تھے۔
عراقچی نے گفتگو میں ایران کے نیک نیتی اور ذمہ دارانہ رویے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پیشرفت اسی وقت ممکن ہے جب دوسرے فریق اپنی ذمہ داری پوری کریں، غیر ضروری مطالبات ترک کریں اور سلامتی کونسل کو ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہ کریں۔
آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ایران کے مثبت اور تعمیری رویے کو سراہا۔
