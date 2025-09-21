ماضی سے کہیں زیادہ تیار اور دشمن کے خلاف متحد ہیں، ایرانی آرمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی آرمی نے عوام اور مسلح افواج کے درمیان گہری وابستگی کو جنگِ آٹھ سالہ میں کامیابی کی وجہ قرار دیا ہے، اور ایران کے دفاع کے لیے اپنی مکمل تیاری کا اعادہ کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ہفتہ دفاع مقدس کے موقع پر ایک بیان میں آرمی نے کہا کہ ہر سال ہفتہ دفاع مقدس کی آمد کے ساتھ ایران کے بہادر مردوں اور عورتوں کی قربانیاں یاد کی جاتی ہیں جنہوں نے امام خمینی کی رہنمائی میں صدام حکومت کے حملے کے خلاف جنگ کی۔ ان کی قربانیوں نے ایران کی آزادی اور سرحدوں کی حفاظت کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کو مضبوط کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ ایرانی فوج نے آٹھ سالہ جنگ کے دوران نہ صرف دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کیا بلکہ دشمن کی توسیع پسندانہ سازشوں کو بھی ناکام بنایا۔ ایران کی فوج نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی میدان جنگ میں قدم رکھا اور دشمن کی پیشقدمی کو روکا۔ اسی طرح فوج نے داخلی انتشار پر بھی قابو پایا اور ملک کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔
ایرانی آرمی نے کہا کہ ایرانی فوج کی قربانیاں صرف دفاع مقدس تک محدود نہیں بلکہ ہر دور میں، چاہے وہ کرونا کی وبا ہو یا 12 روزہ جنگ، فوج نے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے۔ فوج کا یہ عزم اور ہمت اسلامی، انقلابی اور عوامی روح سے سرشار ہے۔
آج ایران کی فوج اپنے تجربات، ایمان، انقلابی بصیرت اور بومی صلاحیتوں کے ساتھ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی فوج اپنے رہبر، امام خامنہای کی رہنمائی میں ملت ایران کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔
آپ کا تبصرہ