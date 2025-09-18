فدائی حملے میں دو صہیونی فوجی ہلاک، اردن کے ساتھ سرحد بند

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیل اور اردن کی سرحد پر شہادتطلبانہ کارروائی کے الکرامہ بارڈر کراسنگ پر ایک فلسطینی-اردنی نوجوان نے کی۔
عینی شاہدین کے مطابق، فلسطینی-اردنی نوجوان نے الکرامہ کراسنگ پر تعینات صہیونی فوجیوں پر بیک وقت فائرنگ اور چاقو سے حملہ کیا۔ کارروائی میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہوا، جو بعد ازاں دم توڑ گیا۔ حملہ آور نوجوان بھی جھڑپ میں شہید ہوگیا۔
اردنی حکام نے بھی کارروائی کے بعد اسرائیل کے ساتھ اپنی سرحد بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔
عرب میڈیا کے مطابق، اسرائیل نے اردن سے غزہ کے لیے آنے والی انسانی امداد کو بھی غیر معینہ مدت تک روک دیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اردن کے راستے صرف محدود پیمانے پر امدادی سامان فلسطینی علاقوں میں داخل ہو رہا تھا۔
اسرائیلی ذرائع کے مطابق، اب غزہ کے لیے معمولی امدادی سامان بھی صرف مصر کی سرحد سے داخل کیا جائے گا۔
