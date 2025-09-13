  1. سياسي
13 ستمبر، 2025، 10:52 AM

قطر پر صہیونی جارحیت، صدر پزشکیان ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے

قطر پر صہیونی جارحیت، صدر پزشکیان ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے

قطر پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کے بعد دوحہ میں او آئی سی اور عرب ممالک کا ہنگامی اجلاس ہوگا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، قطر پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے۔

ایران کے صدر مسعود پزشکیان سمیت مختلف ممالک کے اعلی حکام قطر کے دارالحکومت دوحہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ اسلامی ممالک اور عرب لیگ کے سربراہان کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔

اجلاس میں اسلامی دنیا کے رہنما اسرائیلی حملے کے اثرات، خطے کی سلامتی کو درپیش خطرات اور مشترکہ حکمتِ عملی پر غور کریں گے۔

توقع ہے کہ اس موقع پر اسرائیل کی مذمت اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔

صدر پزشکیان اپنے دورۂ دوحہ کے دوران متعدد عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان سے دوطرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔

News ID 1935321

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو