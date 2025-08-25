ایران اور یورپی ممالک کے درمیان جوہری مذاکرات منگل کو جنیوا میں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اور تین یورپی ممالک — جرمنی، فرانس اور برطانیہ — منگل کو جنیوا میں جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے، جس میں جوہری مسائل اور پابندیوں میں نرمی پر توجہ دی جائے گی۔
باخبر ذرائع کے مطابق، ایران اور یہ تین یورپی ممالک جنیوا میں مذاکرات کرنے پر متفق ہوگئے ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ مذاکرات کے ایجنڈے میں بنیادی طور پر جوہری معاملات اور پابندیوں کے خاتمے پر گفتگو شامل ہوگی۔
ایرانی وفد کی قیادت معاون وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کریں گے، جبکہ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی نمائندگی ان کے نائب وزرائے خارجہ کریں گے۔
