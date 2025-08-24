ایران، سرحدی علاقے میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، 6 دہشت گرد ہلاک، 2 گرفتار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی انٹیلیجنس فورسز نے صوبہ سیستان و بلوچستان میں بڑی کارروائی کے دوران ایک دہشتگرد نیٹ ورک کو ختم کردیا۔ صوبائی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے مطابق اس آپریشن میں 6 دہشتگرد مارے گئے جبکہ 2 کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔
بیان کے مطابق، مسلح دہشتگرد چند روز قبل مشرقی سرحد کے راستے ملک میں داخل ہوئے تھے اور ایک اہم تنصیب کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کارروائی کے دوران مختلف اقسام کے ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا، جن میں امریکی ساختہ M4 اور M16 رائفلز، لیزر گائیڈڈ RPG-7، دستی بم، گرینیڈ لانچرز، خودکش جیکٹس اور بڑی مقدار میں راکٹ بھی شامل تھے۔
کاروائی کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں دو ایرانی انٹیلیجنس اہلکار اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ انٹیلیجنس حکام کے مطابق، اس گروہ کی تربیتی سرگرمیوں میں وہی طریقہ کار استعمال کیا گیا جو ماضی میں صہیونی خفیہ ایجنسی موساد سے منسوب کیا جاتا رہا ہے۔
سیستان و بلوچستان میں حالیہ برسوں کے دوران متعدد دہشتگرد حملے ہوچکے ہیں جن میں عام شہریوں اور سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران کا مؤقف ہے کہ ایسے گروہ غیرملکی ایجنسیوں سے وابستہ ہیں۔
