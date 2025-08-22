یوم شہادت رسول اکرم(ص)، ایران میں سرکاری تعطیل، ملک بھر میں مجالس اور جلوس عزا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران بھر میں آج یومِ شہادت نبی مکرم حضرت محمد ﷺ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جارہا ہے۔ ہر سال 28 صفر کو حکومت ایران کی جانب سے اس موقع پر سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ عوام مجالس عزا اور جلوس میں شرکت کر سکیں۔ اس کے نتیجے میں تمام سرکاری دفاتر، تعلیمی ادارے، بازار اور تجارتی مراکز بند رہتے ہیں اور عوام بھرپور انداز میں سوگ اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔
اس سال بھی 28 صفر کو ایران کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں مساجد، امام بارگاہیں اور حسینیہ جات عزاداری کی صداؤں سے گونج اٹھے۔ خطباء اور علما نے پیغمبر اکرم ﷺ کی سیرت اور تعلیمات پر روشنی ڈالی اور امت مسلمہ کو آپ کے اخلاقی اور روحانی اصولوں پر عمل کی ترغیب دی۔
تہران، مشہد، قم، اصفہان، شیراز، تبریز اور دیگر اہم شہروں میں بڑے جلوس نکالے گئے۔ مشہد مقدس میں حرم مطہر امام رضا علیہ السلام کے اطراف کے راستے عزاداروں سے بھر گئے۔ عوام سیاہ لباس میں، ہاتھوں میں پرچم اور بینرز لیے، نوحہ خوانی اور ماتم کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ اور اہل بیت علیہم السلام سے عشق و عقیدت کا عملی مظاہرہ کر رہے تھے۔ نوجوان اور بچے بھی بزرگوں کے ساتھ جلوسوں میں شریک تھے، جس سے نسلوں کے درمیان عاشورائی ثقافت کی پائیداری کا عکس واضح ہوا۔
مازندران سے بھی بڑے کاروان مشہد مقدس پہنچے، جہاں صوبے کے 40 مواکب زائرین اور عزاداروں کی خدمت میں سرگرم تھے۔ ان مواکب کے ذریعے 50 ہزار سے زائد کھانے تقسیم کیے گئے، جن کی مالی مالیت اربوں تومان تھی۔ مازندران کے دیگر شہروں میں بھی 60 فعال موکب زائرین کی خدمت میں مصروف تھے۔
اس موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی اور حفاظتی انتظامات سخت تھے۔ ریسکیو اور طبی عملہ ہر وقت الرٹ رہا تاکہ جلوسوں اور مجالس میں شامل افراد محفوظ رہیں۔ شہری رضاکارانہ طور پر عزاداروں کی رہنمائی اور مواکب کی خدمت میں بھی شریک ہوئے۔
خطباء اور مذہبی رہنما اجتماع میں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یومِ شہادت رسول اکرم ﷺ نہ صرف ایک دینی روایت ہے بلکہ نوجوانوں میں اخلاقی و روحانی تعلیمات منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ نبی اکرم ﷺ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے معاشرے میں اتحاد، اخوت اور امن قائم رہتا ہے۔
اس دن کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوئی کہ خزر کے ساحل سے ایران کے قلب مشہد تک عزاداروں نے پیغمبر اکرم ﷺ کے عشق و ارادت کا عملی مظاہرہ کیا۔ سڑکوں، میدانوں اور مرکزی شہروں میں عزاداری کے جلوس، نوحہ خوانی، سینہ زنی اور زنجیر زنی نے عوامی جوش و جذبے اور دینی وابستگی کا عملی ثبوت پیش کیا۔
ایران میں یومِ شہادت رسول اکرم ﷺ کی تقریبات نسلوں کے درمیان مذہبی تعلیمات کے تسلسل اور عوام میں روحانی یکجہتی کی علامت ہیں۔ نوجوانوں کی بھرپور شرکت اور بزرگوں کی رہنمائی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عاشورائی ثقافت اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات آنے والی نسلوں تک منتقل ہو رہی ہیں۔
یوں ایران بھر میں آج کا دن عشقِ رسول ﷺ اور اہل بیتؑ کی محبت کا عملی مظاہرہ بن گیا، جہاں ہر شہر، ہر گلی اور ہر میدان عزاداروں کی موجودگی سے روشنی اور روحانیت سے بھرپور رہا۔
آپ کا تبصرہ