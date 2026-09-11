  1. دنیا
11 ستمبر، 2026، 10:02 PM

انصار الله کے آزاد کروائے گئے جزیروں کی تعداد 4 ہوگئی

انصار الله کے آزاد کروائے گئے جزیروں کی تعداد 4 ہوگئی

یمنی فورسز نے آج جزیرہ میون کو سعودی عرب کے حمایت یافتہ عناصر سے آزاد کروانے کے ساتھ زُقر اور حنیشِ کبریٰ اور صغریٰ جزیروں پر کنٹرول سنبھال لیا ہے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، انصار الله یمن کی فورسز نے آج جزیرہ میون کو سعودی عرب کے حمایت یافتہ عناصر سے آزاد کروانے کے ساتھ زُقر اور حنیشِ کبریٰ اور صغریٰ جزیروں پر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔

آبنائے باب المندب میں ان جزیروں پر یمنی فورسز کے کنٹرول کے بعد، دنیا کی اس اہم تزویراتی آبی گزرگاہ پر انصار اللہ نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔

واضح رہے آبنائے باب المندب سے دنیا کی 10 فیصد توانائی گزرتی ہے۔

یاد رہے سعودی حمایت یافتہ یمنی باغیوں اور یمن کی رسمی حکومت انصار الله میں چھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے؛ تاہم اب تک انصار الله تیزی سے پیشقدمی کر رہی ہے۔

News ID 1941304

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو