انصار اللہ کی فتح نے ثابت کر دیا کہ سلامتی خریدی نہیں جا سکتی، مشیر رہبرِ انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈاکٹر محمد مخبر نے انصار اللہ یمن کی شاندار فتوحات پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عظیم کامیابی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ امن و امان کوئی خریدی جانے والی چیز نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی طاقت اور مزاحمت کی اندرونی قوت نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو حکمتِ عملی اور جنگی منصوبہ بندی کے اعتبار سے تعطل کا شکار کر دیا ہے۔
ڈاکٹر مخبر نے مزید کہا کہ ٹرمپ کے معاشی بحران اور توسیع پسندانہ عزائم کی قیمت امریکی عوام اور اس کے اتحادی ادا کر رہے ہیں۔
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