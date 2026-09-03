حزب اللہ نے لبنان اور شام میں مبینہ سکیورٹی سیل سے تعلق کی تردید کر دی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کی حزب اللہ نے ان میڈیا رپورٹس کی سختی سے تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تنظیم کا لبنان اور شام میں سرگرم ایک مبینہ سکیورٹی سیل سے رابطہ ہے۔
حزب اللہ کے میڈیا دفتر نے اپنے بیان میں کہا کہ بعض ذرائع ابلاغ، جو ماضی میں بھی لبنانی مزاحمت کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کرتے رہے ہیں، نے نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے حزب اللہ کو ایک ایسے گروہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے جس پر لبنان اور شام کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
بیان میں واضح کیا گیا کہ حزب اللہ کا ایسے کسی بھی سیل یا گروہ سے کوئی براہ راست یا بالواسطہ تعلق نہیں ہے اور اس حوالے سے عائد کیے جانے والے تمام الزامات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔
حزب اللہ کے میڈیا دفتر نے کہا کہ بعض ذرائع ابلاغ کی جانب سے نامعلوم ذرائع کی بنیاد پر تنظیم کو سکیورٹی معاملات سے جوڑنے کی کوشش دراصل غلط معلومات پھیلانے، حزب اللہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے اور لبنان کے امن و استحکام کو متاثر کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس طرح کی سازشوں کا مقصد ملک میں انتشار پیدا کرنا اور داخلی سلامتی کو کمزور کرنا ہے۔
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