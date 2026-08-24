دہلی-این سی آر میں موسلادھار بارش سے فضائی آپریشن متاثر،کئی پروازوں کا رخ موڑا گیا

مہر خبررساں ایجنسی نے بھارتی میڈیا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ این سی آر میں شدید بارش کے باعث ہوائی اڈے پر فضائی آپریشن متاثر ہوا ہے۔ خراب موسم، کم حدِ نگاہ اور بارش کے باعث کئی پروازوں کو دوسرے ہوائی اڈوں کی جانب موڑ دیا گیا، جبکہ متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ صورتحال کے پیش نظر مختلف ایئرلائنز نے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے انہیں سفر سے قبل اپنی پرواز کا تازہ اسٹیٹس چیک کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
بارش سے پروازوں کی آمد و رفت متاثر
دہلی میں مسلسل بارش کے باعث ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ خراب موسمی حالات کے سبب کچھ پروازوں کو متبادل ہوائی اڈوں پر اتارنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ بعض پروازوں کے اوقات میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ حکام موسم کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔
ایئرلائنز نے جاری کی ایڈوائزری
ایئرلائنز نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ روانہ ہونے سے پہلے اپنی فلائٹ کا اسٹیٹس ضرور چیک کریں۔ موسم خراب ہونے کی صورت میں پرواز میں تاخیر، روٹ تبدیل ہونے یا منسوخی کا امکان موجود ہے۔ مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ متعلقہ ایئرلائن کی ویب سائٹ یا دیگر سرکاری ذرائع سے تازہ معلومات حاصل کریں۔
ایئرپورٹ جانے والے مسافروں کو بھی مشکلات
بارش کا اثر صرف فضائی آپریشن تک محدود نہیں رہا بلکہ دہلی-این سی آر کی سڑکوں پر بھی ٹریفک کی رفتار متاثر ہوئی ہے۔ کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک سست پڑ گئی، جس سے ایئرپورٹ پہنچنے میں معمول سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔
آپ کا تبصرہ