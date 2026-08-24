اگر معاشی جنگ جاری رہی تو ایک قطرہ تیل بھی برآمد نہیں ہوگا، محسن رضائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے کہا ہے کہ اگر اقتصادی جنگ جاری رکھی گئی تو ایران ایک قطرہ تیل بھی برآمد نہیں کرے گا۔
محسن رضائی نے سماجی رابطے کے ایک پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں لکھا کہ اگر اقتصادی جنگ جاری رہی تو نہ آبنائے ہرمز کے ذریعے اور نہ ہی خلیج فارس کے کسی اور راستے سے ایک قطرہ تیل بھی برآمد نہیں ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران، امریکہ کی جانب سے ایرانی عوام کے خلاف اقتصادی جنگ میں کسی بھی ملک کی شمولیت یا حمایت کو جنگی اقدام تصور کرے گا۔
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