  1. ایران
24 اگست، 2026، 9:39 AM

اگر معاشی جنگ جاری رہی تو ایک قطرہ تیل بھی برآمد نہیں ہوگا، محسن رضائی

اگر معاشی جنگ جاری رہی تو ایک قطرہ تیل بھی برآمد نہیں ہوگا، محسن رضائی

ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے خبردار کیا ہے کہ اقتصادی جنگ جاری رکھنے کی صورت میں آبنائے ہرمز یا خلیج فارس کے کسی بھی راستے سے تیل کی برآمد ممکن نہیں رہے گی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے کہا ہے کہ اگر اقتصادی جنگ جاری رکھی گئی تو ایران ایک قطرہ تیل بھی برآمد نہیں کرے گا۔

محسن رضائی نے سماجی رابطے کے ایک پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں لکھا کہ اگر اقتصادی جنگ جاری رہی تو نہ آبنائے ہرمز کے ذریعے اور نہ ہی خلیج فارس کے کسی اور راستے سے ایک قطرہ تیل بھی برآمد نہیں ہوگا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایران، امریکہ کی جانب سے ایرانی عوام کے خلاف اقتصادی جنگ میں کسی بھی ملک کی شمولیت یا حمایت کو جنگی اقدام تصور کرے گا۔

News ID 1940823

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