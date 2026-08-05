صدر پزشکیان کے خط سے متعلق منسوب بیان بے بنیاد، دفتر رہبر انقلاب کی وضاحت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، دفترِ رہبرِ انقلاب کے شعبۂ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں بعض سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر رہبرِ انقلاب سے منسوب ایسے بیانات اور تبصرے نشر کیے گئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بیان کے مطابق ان غیر مصدقہ دعووں نے عوامی افکار کو متاثر کرنے اور معاشرے میں اختلاف و انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔
بیان میں واضح کیا گیا کہ رہبرِ انقلاب سے متعلق تمام پیغامات، بیانات، خبروں اور مؤقف کی اشاعت کے لیے صرف دفترِ رہبرِ انقلاب کی سرکاری ویب سائٹ اور دفترِ حفظ و نشرِ آثارِ رہبرِ انقلاب ہی مستند اور قابلِ اعتماد ذرائع ہیں، جبکہ ان ذرائع کے علاوہ شائع ہونے والا کوئی بھی مواد فاقد اعتبار تصور کیا جائے گا۔
دفتر نے اپنے بیان میں قومی اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ رہبرِ انقلاب نے ہمیشہ ملتِ ایران کے درمیان یکجہتی، باہمی احترام اور نظامِ اسلامی کے مخلص خادموں، بالخصوص موجودہ حکومت، کی حمایت اور تکریم کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ایسے بیانات یا دعوے جو معاشرے میں تقسیم پیدا کرنے، قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے یا سرکاری عہدیداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات کو فروغ دینے کا سبب بنیں، درحقیقت ایران کے دشمنوں اور بدخواہوں کے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔
دفترِ رہبرِ انقلاب نے اس تناظر میں سوشل میڈیا پر زیرِ گردش اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا جس میں صدر مسعود پزشکیان کے ایک مبینہ خط کے جواب میں رہبرِ انقلاب کے ردعمل سے متعلق باتیں منسوب کی گئی تھیں اور اسے سراسر جھوٹ اور خلافِ واقعہ قرار دیا۔
یہ وضاحت اس ویڈیو کے بعد سامنے آئی جس میں محمد باقر خرازی نے دعویٰ کیا تھا کہ رہبرِ انقلاب نے صدر پزشکیان کو متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ استعفیٰ پیش کریں گے تو اس بار ان کا استعفیٰ قبول کر لیا جائے گا۔ دفترِ رہبرِ انقلاب نے اس دعوے کو قطعی طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے عوام سے صرف سرکاری اور مستند ذرائع پر اعتماد کرنے کی اپیل کی ہے۔
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