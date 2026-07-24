یمن کے ساتھ بڑھتی کشیدگی، سعودی عرب نے عمان سے ثالثی کی درخواست کر دی، الاخبار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی روزنامہ الاخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد ریاض نے ایک بار پھر عمان سے ثالثی کی درخواست کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق صنعا کی جانب سے بحیرۂ احمر میں سعودی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کے بعد صورتحال ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی اور ممکنہ تصادم کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔
الاخبار کے مطابق انصار اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یمن کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی یا اشتعال انگیزی کی گئی تو سعودی عرب کے اہم اور حساس علاقوں کو وسیع پیمانے پر فوجی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
سیاسی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے کشیدگی میں کمی کے لیے اپنا ایک وفد مسقط بھیجا ہے، جبکہ عمان کی وزارت خارجہ خطے میں استحکام کی بحالی کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے رابطے تیز کر رہی ہے۔
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