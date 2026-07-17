جنوبی ایران میں امن کی بحالی تک جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی، جنرل موسوی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر جنرل مجید موسوی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے دشمن کے خلاف جوابی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک جنوبی ایران میں امن و سلامتی بحال نہیں ہو جاتی۔
تفصیلات کے مطابق جنرل مجید موسوی نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری اسٹریٹجک سوچ میں زمین، زمین ہے؛ تہران سے لے کر جنوب تک ایران کا ہر حصہ ایک متحد اور مکمل اکائی ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ ایران بھر سے دشمن کے خلاف مؤثر اور درست نشانے پر کیے جانے والے حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک جنوبی ساحلی علاقوں اور آبنائے ہرمز میں امن و امان بحال نہیں ہو جاتا۔
یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب سپاہ پاسداران نے اعلان کیا کہ آپریشن "نصر-2" کی 15ویں لہر کے تحت ایرو اسپیس فورس نے قطر میں واقع امریکی العدید ایئر بیس پر بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کی ہے۔
سپاہ پاسداران کے مطابق اس کارروائی میں ایک طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والا ریڈار نظام اور متعدد امریکی فضائی ایندھن بھرنے والے طیارے تباہ کیے گئے، جبکہ دیگر اہم فوجی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران کے شہریوں اور بنیادی ڈھانچے پر حملوں کا جواب اس سے بھی زیادہ سخت کارروائیوں کی صورت میں دیا جائے گا۔
یہ حملہ آپریشن "نصر-2" کے تازہ ترین مرحلے کا حصہ قرار دیا گیا ہے، جو امریکا کی جانب سے ایران کے خلاف حالیہ حملوں کے بعد شروع کی گئی جوابی کارروائیوں کی ایک توسیع شدہ مہم ہے۔
اس سے قبل آپریشن کے مختلف مراحل میں شام، کویت، عمان اور اردن میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعوی کیا گیا تھا۔
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