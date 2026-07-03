کیوبا جنگ سے نہیں ڈرتا، ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے، صدر دیاز کانیل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کیوبا کے صدر میگل دیاز کانیل نے امریکہ کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ اور دھمکیوں کے تناظر میں کہا ہے کہ ان کا ملک جنگ سے خوفزدہ نہیں اور کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
تفصیلات کے مطابق صدر میگل دیاز کانیل نے اپنے بیان میں خبردار کیا کہ کیوبا کے خلاف کسی بھی فوجی اقدام کی صورت میں ہوانا مکمل تیاری کے ساتھ اپنی قومی خودمختاری کا دفاع کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک پر حملہ کیا گیا تو کیوبا کے عوام اپنی قومی خودمختاری کے دفاع میں بھرپور جواب دیں گے۔ ہم جنگ سے نہیں ڈرتے بلکہ اس کے لیے خود کو تیار کر چکے ہیں۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ چند ماہ کے دوران کیوبا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ کیوبا کی حکومت مسلسل واشنگٹن پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ بڑھانے کا الزام عائد کرتی رہی ہے۔
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