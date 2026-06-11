رہبر انقلاب کا آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض کے انتقال پر اظہارِ تعزیت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنہ ای نے ایک پیغام میں جلیل القدر مرجع تقلید آیت اللہ حاج شیخ اسحاق فیاض کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس خبر نے گہرے دکھ اور افسوس میں مبتلا کر دیا ہے اور بالخصوص حوزہ علمیہ نجف اشرف کو سوگوار کر دیا ہے۔
رہبرِ انقلاب نے اپنے پیغام میں کہا کہ آیت اللہ حاج شیخ اسحاق فیاض کے انتقال کی خبر انتہائی رنج و الم کا باعث بنی۔ ان کے وصال نے دینی مدارس، خصوصاً حوزہ علمیہ نجف اشرف کو غمزدہ کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مرحوم نے طویل عرصے تک نجف اشرف کے مقدس علمی مرکز میں قیام کیا، وہاں کے اکابر علماء سے کسب فیض کیا اور بالخصوص مرحوم آیت اللہ سید ابوالقاسم خوئی کے شاگرد خاص ہونے کا شرف حاصل کیا۔
پیغام میں کہا گیا کہ شاگردوں کی تربیت، علمی و دینی کتابوں کی تصنیف، نجف اشرف کے علمی حلقوں کی سرپرستی اور مومنین و مقلدین کی دینی رہنمائی مرحوم کی نمایاں خدمات میں شامل ہیں، جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا اور ان کے نیک آثار آئندہ بھی باقی رہیں گے۔
رہبر انقلاب نے مزید کہا کہ وہ اس المناک سانحے پر حوزہ علمیہ نجف اشرف، مرحوم کے تمام مقلدین اور عقیدت مندوں، خصوصاً باعزم اور ثابت قدم افغانستانی قوم اور آیت اللہ اسحاق فیاض کے معزز خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔
انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو بلند درجات عطا فرمائے، انہیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ محشور کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب فرمائے۔
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