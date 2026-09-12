باب المندب پر مکمل قبضہ، صنعا سمیت یمن بھر میں فتح کا جشن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے عوام نے ان ریلیوں کے دوران نعرے لگاتے ہوئے سعودی اتحاد اور اس سے وابستہ جنگجوؤں سے ساحلی علاقوں کو آزاد کرنے میں یمنی فوج کی نمایاں کامیابی کا جشن منایا۔
صنعا اور دیگر صوبوں میں منعقد ہونے والی ان تقریبات میں عوام کے مختلف طبقات نے شرکت کی اور مسلح افواج کی بھرپور حمایت جاری رکھنے پر زور دیا۔
ذمار اور صعدہ سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق عوام نے حالیہ فوجی کامیابیوں کو جنگ کا توازن یمن کے حق میں تبدیل ہونے اور جارح قوتوں کی فوجی طاقت کے زوال کی علامت قرار دیا۔
شرکا نے ان کامیابیوں کو برسوں کی ناکہ بندی اور ظالمانہ جارحیت کے مقابلے میں یمنی عوام کے صبر اور استقامت کا نتیجہ قرار دیا۔
علاقائی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ساحلی علاقوں میں فوجی کامیابیوں کے ساتھ ہی عوام کی بڑی تعداد میں سڑکوں پر آمد سعودی اتحاد کے لیے واضح پیغام ہے کہ فوجی طریقہ کار ناکام ہوچکا ہے اور عوام کو مزاحمت کے مقاصد سے الگ کرنے کی کوششیں بھی ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں۔
یمنی عوام نے اس اجتماع کے ذریعے ایک بار پھر واضح کیا کہ ملک کی مکمل آزادی اور ناکہ بندی کے خاتمے تک وہ مقاومتی مجاہدین کی حمایت جاری رکھیں گے۔
آپ کا تبصرہ