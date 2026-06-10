  1. ایران
11 جون، 2026، 2:35 AM

جنوبی ایران میں دھماکوں کی آوازیں، فضائی دفاعی نظام متحرک

جنوبی ایران میں دھماکوں کی آوازیں، فضائی دفاعی نظام متحرک

ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان میں جمعرات کی ابتدائی ساعتوں کے دوران متعدد مقامات پر دھماکوں جیسی آوازیں سنی گئیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان میں جمعرات کی ابتدائی ساعتوں کے دوران متعدد مقامات پر دھماکوں جیسی آوازیں سنی گئیں۔

مقامی شہریوں اور قریبی دیہات کے رہائشیوں نے بندرعباس، قشم، میناب، سیریک اور ہنگام جزیرے سمیت مختلف علاقوں میں دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔

رپورٹ کے مطابق تاحال کسی بھی سرکاری عسکری یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے ان آوازوں کی وجوہات کے حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔

دوسری جانب اطلاعات کے مطابق سمندر میں ایرانی اور امریکی افواج کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔

اسی طرح مہر نیوز کے نمائندے کے مطابق صوبہ فارس کے ضلع مُہر اور جنوبی علاقے عسلویہ میں فضائی دفاعی نظام کو متحرک کیا گیا۔

ذرائع کے مطابق گزشتہ شب جنوبی ایران میں مبینہ امریکی حملوں کے بعد ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔

News ID 1939686

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