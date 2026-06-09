غزہ کی تمام گزرگاہیں فوری کھولی جائیں، اقوام متحدہ کے سربراہ کا مطالبہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے غزہ کی سنگین انسانی صورتحال کے پیش نظر مطالبہ کیا ہے کہ اس محصور علاقے کی تمام گزرگاہیں فوری طور پر کھولی جائیں تاکہ انسانی امداد بغیر کسی رکاوٹ کے متاثرہ آبادی تک پہنچ سکے۔
گوٹرس نے کہا کہ غزہ میں امدادی سرگرمیوں کے لیے ضروری ہے کہ انسانی امداد کی ترسیل میں حائل تمام رکاوٹیں ختم کی جائیں اور امدادی سامان کی مسلسل اور آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنایا جائے۔
انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران اقوام متحدہ کے 136 اہلکار اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے ہلاک ہوئے، جن میں سے 80 اہلکار اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی پناہ گزینوں (اونروا) کے تحت غزہ میں خدمات انجام دے رہے تھے۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ عالمی ادارے کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ تعداد ہے جو کسی تنازع یا دیگر واقعات کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔
گوٹرس نے زور دے کر کہا کہ اقوام متحدہ کے اہلکاروں اور امن مشن سے وابستہ افراد کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز عبرانی اخبار یدیعوت آحارونوت نے رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے داخلے کو غیر معینہ مدت تک معطل کر دیا ہے۔
یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل بھی غزہ میں امدادی سامان محدود مقدار میں داخل ہونے دیا جا رہا تھا، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہا۔
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