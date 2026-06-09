دشمن نے دوبارہ جارحیت کی تو جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا، میجر جنرل حاتمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی بری فوج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی نے پیر کے روز جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دشمن نہ تو جنگ بندی کی پابندی کر رہا ہے اور نہ ہی کسی معاہدے کا احترام کرتا ہے۔
انہوں نے کہا، دشمن نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ جنگ بندی کی پاسداری اور معاہدوں کی پابندی کے حوالے سے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے ایسے وقت میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جب ایک ثالث ایران میں موجود تھا۔
میجر جنرل حاتمی نے کہا کہ ملک کے باوقار عوام کی سڑکوں پر بھرپور موجودگی نے مسلح افواج کے جوانوں کے حوصلے مزید بلند کر دیے ہیں اور دفاع وطن کے جذبے کو نئی توانائی فراہم کی ہے۔
انہوں نے کہا، سرحدوں اور دفاعی محاذوں پر موجود آپ کے بیٹے اور بھائی اس عظیم وطن کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ وہ ایران کی عزت، آزادی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے آخری سانس تک لڑنے اور ہر قسم کی قربانی دینے کا عزم رکھتے ہیں۔
ایرانی فوج کے سربراہ نے عوامی استقامت کو سراہتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سو دنوں کی مزاحمت اور ثابت قدمی قوم کے عزم، مضبوط اور متحد ایران کی علامت اور عوام کی بلند حوصلگی کا مظہر ہے۔
ان کے بقول یہ استقامت رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کی قیادت میں قومی اتحاد اور یکجہتی کا واضح پیغام ہے اور ان عناصر کے لیے مضبوط جواب بھی ہے جو ایران کی آزادی، علاقائی سالمیت، قومی سلامتی اور عوامی وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
میجر جنرل حاتمی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج ایک بار پھر اپنی مکمل دفاعی تیاری کا اعلان کرتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ اسرائیلی جارحیت کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔
انہوں نے خبردار کیا، اگر دشمن نے اپنی معاندانہ کارروائیاں دوبارہ دہرائیں تو ایران کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت، طاقتور اور فیصلہ کن ہوگا۔
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