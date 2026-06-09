ایران و یمن کے میزائل حملے صہیونی جارحیت کے سامنے مضبوط ڈھال ہیں، تحریک جهاد اسلامی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی مزاحمتی تنظیم جهاد اسلامی نے ایک بیان میں ایران اور یمن کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف کیے گئے میزائل حملوں کو سراہتے ہوئے انہیں اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایک اہم اور مؤثر اقدام قرار دیا ہے۔
جهاد اسلامی نے ایران کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کیے گئے میزائل حملوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات خطے میں جاری صہیونی جارحانہ پالیسیوں خصوصاً بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے پر حالیہ حملے اور غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے تناظر میں کیے گئے ہیں۔
بیان میں یمن کی مسلح افواج کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف کارروائیوں اور بحیرہ احمر میں دشمن کی بحری نقل و حرکت پر مکمل پابندی کے اعلان کو بھی قابل تحسین قرار دیا گیا۔
جهاد اسلامی نے کہا کہ حالیہ پیش رفت نے ثابت کر دیا ہے کہ صہیونی حکومت ہی خطے میں جنگ بندی کے قیام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو لبنان اور غزہ میں مسلسل خونریزی اور جارحیت کے ذریعے اپنے سیاسی اور توسیع پسندانہ اہداف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
تنظیم کے مطابق ایران کی جانب سے کیے گئے حملے عرب اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے ایک موقع فراہم کرتے ہیں اور صہیونی حکومت کو مزید جرائم سے روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان اقدامات کے ذریعے نہ صرف مزاحمتی قوتوں کی حمایت ہوتی ہے بلکہ انہیں بھی تقویت ملتی ہے جو امت مسلمہ کی عزت اور وقار کے دفاع میں مصروف ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ مزاحمتی قوتیں امریکی حمایت یافتہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں امت مسلمہ کے وقار اور استقامت کا بنیادی ستون ہیں۔
آپ کا تبصرہ