اسرائیل کے خلاف تمام کارروائیاں مکمل کامیاب رہیں، پاسداران انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاسداران انقلاب کی انٹیلی جنس ادارے نے پیر کی صبح اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری ایک پیغام میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف حالیہ فوجی، سکیورٹی اور سائبر کارروائیاں مکمل کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ زمینی انٹیلی جنس معلومات کے مطابق گزشتہ شب مقبوضہ علاقوں کے خلاف فوجی، سکیورٹی اور سائبر محاذوں پر شدید اور تیز رفتار ضربیں لگائی گئیں، جن کے نتائج انتہائی مؤثر رہے۔
پاسداران انقلاب کی انٹیلی جنس تنظیم نے ان کارروائیوں کی کامیابی کو سوفیصد قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام اہداف کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیے گئے۔
بیان میں مزید کہا گیا، مزاحمت کی سو راتیں، سلامتی کے سو سال۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لبنان پر اسرائیلی حملوں اور 8 اپریل کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایران نے اسرائیلی فوجی اہداف کے خلاف متعدد جوابی کارروائیاں انجام دی ہیں۔
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