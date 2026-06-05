ایران دنیا میں منفرد اور ممتاز مقام پر فائز ہے، امام جمعہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران کے قائم مقام امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری نے کہا ہے کہ ایران رہبر انقلاب کی قیادت میں عالمی سطح پر ایک منفرد اور بااثر مقام حاصل کر چکا ہے اور خطے میں مزاحمتی محاذ کی کامیابیوں نے اس کی حیثیت کو مزید مضبوط بنایا ہے۔
امام خمینیؒ کے مزار پر منعقدہ نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عید غدیر کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ غدیر انسانی معاشرے میں عدل، توحید اور اجتماعی فلاح کے قیام کا بنیادی راستہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ علاقائی حالات میں ایک نمایاں تبدیلی دشمن کی نفسیاتی برتری کا خاتمہ ہے۔ ان کے مطابق صہیونی حلقوں میں پائی جانے والی تشویش اور مالیاتی منڈیوں کی بے یقینی اس حقیقت کی عکاس ہے۔
حاج علی اکبری نے کہا کہ ایران کی دفاعی صلاحیت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ حکام یا مسلح افواج کا ایک معمولی بیان بھی مخالفین میں اضطراب پیدا کر دیتا ہے، جو طاقت کے توازن میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔
انہوں نے مختلف قومی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو ایران کی طاقت کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہی یکجہتی دشمنوں کی ناکامی کا سبب بنی ہے۔ ان کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران آج خطے کی مظلوم اقوام کی حمایت کرنے والی اور علاقائی معاملات میں مؤثر کردار ادا کرنے والی ایک اہم طاقت کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔
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