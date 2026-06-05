حزب اللہ کے ڈرون حملے میں ٹینک تباہ اور فوجی ہلاک، صہیونی فوج کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے ڈرون حملے میں اس کا ایک فوجی ہلاک ہوگیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق حزب اللہ نے ایک Merkava ٹینک کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔
رپورٹ کے مطابق لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے تناظر میں حزب اللہ اسرائیلی فوجی ٹھکانوں اور اہداف پر جوابی کارروائیاں کر رہی ہے۔ حزب اللہ کا مؤقف ہے کہ یہ حملے اسرائیل کی جانب سے جاری خلاف ورزیوں کے ردعمل میں کیے جا رہے ہیں۔
دوسری جانب اسرائیلی فوج نے حملے میں اپنے ایک اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے واقعے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کیں۔ لبنان کی سرحد پر کشیدگی بدستور برقرار ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان وقفے وقفے سے جھڑپوں اور حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔
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