امام خمینی کی 37ویں برسی: ملک بھر سے عوام کی بڑی تعداد کی امام خمینی کے مزار پر حاضری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینیؒ کی 37ویں برسی کے موقع پر ایران بھر سے ہزاروں افراد تہران کے جنوب میں واقع ان کے مزار پر جمع ہوئے۔
شرکاء میں مختلف صوبوں، شہروں اور دیہاتوں سے آنے والے عوام شامل تھے، جبکہ بعض افراد طویل فاصلے پیدل طے کرکے تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر عدلیہ کے سربراہ محسنی اژہ ای، اٹارنی جنرل منتظری اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
تقریب کے دوران رہبر انقلاب آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا گیا، جس میں قومی اتحاد اور یکجہتی کو دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں سب سے مؤثر ذریعہ قرار دیا گیا۔
امام خمینیؒ کی برسی کی یہ سالانہ تقریب ایرانی قوم کی وحدت اور استقامت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جنگی حالات کے باعث اس سال غیر ملکی سفیروں اور بین الاقوامی مہمانوں نے تقریب میں شرکت نہیں کی۔
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