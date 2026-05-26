مستقبل امت مسلمہ کا ہے، ایران نے صیہونی نفوذ کو مکمل طور پر ختم کردیا، رہبر معظم کا پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای نے حجِ ابراہیمی کی مناسبت سے اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ مستقبل امتِ مسلمہ اور جدید اسلامی تہذیب کا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی ہمت، صلاحیت اور ذمہ داری کے مطابق اس مستقبل کے حصول اور اسے قریب لانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے حج کے پر رمز و راز اعمال اور اذکار کو انسانیت کے لیے ہمیشہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت، شیطان اور اس کے پیروکاروں کے قید و بند سے آزادی، الہی فرائض کی ادائیگی کے لیے انتھک کوشش اور نفسانی خواہشات سے نجات کا نشان قرار دیا۔
اپنے پیغام میں رہبر معظم نے کہا کہ اس سال بھی موسمِ حج آن پہنچا اور امتِ مسلمہ کے حجاج نے بندگی کا احرام باندھ کر 'لبیک' کی صدائیں بلند کیں تاکہ مادی اور معمولی زندگی سے الہی اور سعادت مندانہ زندگی کی طرف ہجرت کر سکیں۔ ایک ایسی توحیدی زندگی جس کا محور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور 'انداد اللہ' (اللہ کے شریکوں اور بتوں) کی نفی اور ان سے براءت ہے۔ لیکن اس ہجرت کا موقع صرف اس سال بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایران اور دنیا بھر کے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں—خواہ وہ جو ماضی میں حاجی بن چکے ہیں یا وہ جو ابھی تک حج کے اعمال بجا لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے—سب اس میں شامل ہیں۔
اس ہجرت کی شرط ذکرِ خدا کے گرد مستقل احرام باندھنا، حق کے محور پر دائمی طواف کرنا اور الہی فرائض کی پرخطر چوٹیوں کے درمیان مسلسل سعی کرنا ہے۔ یہ اپنے اغوا کار جلووں کے ساتھ شیطانِ شریر اور اس کے تمام چیلوں کو لگاتار رمی کرنا (کن کنکریاں مارنا) ہے؛ یہ مکمل توجہ اور گریہ و زاری کے ساتھ وقوف کرنا ہے؛ یہ لاچار فقیروں اور مسافروں کو کھانا کھلانا، گمراہ کن خواہشات کی قربانی دینا اور اندرونی آلودگیوں کو پاک کرنا ہے۔ اور یہ ہر حال میں خدمت کے لیے تیار رہنے اور حق کے دفاع کا علم بلند رکھنے کا نام ہے۔ یہی وہ راستہ تھا جس پر ایرانی قوم نے انقلابِ اسلامی کے میقات میں قدم رکھا، خمینی کبیرؒ کی ابراہیمی پکار پر لبیک کہا، غلامی کا لباس اتار پھینکا، دنیاوی و اخروی سعادت کا احرام پہنا اور لبیک کہتے ہوئے دوڑ کر (ہرولہ کرتے ہوئے) اسلامِ نابِ محمدی (ص) کے معارف کے گرد طواف کرنے کی کوشش کی تاکہ خود کو عالمی عدل اور ولایتِ عظمیٰ کے عالم تاب نور سے قریب کر سکے۔ **اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علیٰ ما ہدانا۔**
انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اللہ اکبر! اور اسی 'اللہ اکبر' کے ہتھیار سے ہی مسلمان ایرانی قوم نے 47 سال قبل قیام کیا، طاغوتی، ڈکٹیٹر اور وابستہ پہلوی حکومت کا تختہ الٹ دیا، لالچی اور مستکبر امریکہ کے ہاتھ پاؤں ملک سے کاٹ دیے اور صیہونیت کے نفوذ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ اسی 'اللہ اکبر' کے ہتھیار سے صدامی بعثی حکومت کی جارحیت کے بعد غیور مجاہدوں اور سرفروش نوجوانوں نے 8 سالہ دفاعِ مقدس کی داستان رقم کی، اور مشرق و مغرب کی تمام طاقتوں کی بعثی حکومت کو حاصل حمایت کے باوجود اسے اس کی اوقات بتائی۔ یہ استقامت برسوں بعد تک معاشی محاصروں، بغاوتوں، ظالمانہ پابندیوں اور دشمنوں کے بے شمار سیاسی، پروپیگنڈا اور اقتصادی حملوں کے خلاف پوری مضبوطی کے ساتھ جاری رہی۔
اللہ اکبر! یہی 'اللہ اکبر' کا ہتھیار تھا جس نے ایران سے لے کر لبنان، فلسطین، عراق اور شام تک، اور افریقہ و یمن سے لے کر افغانستان و پاکستان اور دنیا کی تمام آزاد منش قوموں تک، امتِ مسلمہ اور محاذِ مزاحمت کے مجاہد نوجوانوں کے رابطوں کو مستحکم کیا۔ تاکہ یہ 'حبلِ متین' غاصب صیہونی حملہ آوروں کے خلاف امتِ مسلمہ کی بقا کے دفاع کے لیے کھڑی ہو سکے، داعش کی بساط لپیٹ دے، طوفانِ اقصیٰ برپا کرے اور لرزتی ہوئی صیہونی حکومت کی سانسیں اکھاڑ دے۔
اللہ اکبر؛ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی صفت بیان کی جا سکے۔ یہ 'اللہ اکبر' کا ہی ہتھیار تھا جس پر بھروسہ کرتے ہوئے اسلامی جمہوری ایران جون 2025 میں دوسری مسلط کردہ جنگ میں صیہونی حکومت کو اپنی کاری ضربات سے عاجز کرنے، جارح امریکہ کو زوردار تھپڑ رسید کرنے اور ایران کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کرنے کے دشمن کے ہدف کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوا۔
اور اسی 'اللہ اکبر' کے ہتھیار نے ایرانی قوم کو وہ قوت اور توانائی بخشی کہ عظیم قائد، فرزندِ رسول (ص)، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنہ ای (اعلیٰ اللہ مقامہ الشریف) کی دورِ حاضر کے بدبختوں کے ہاتھوں المناک شہادت کے واقعے کے بعد، اس قوم میں ایک الہی جذبہ پیدا ہوا اور اس نے ہر اس میدان میں جہاں ضرورت تھی، اپنی بھرپور موجودگی سے دنیا کی آنکھوں کو اپنے کارناموں سے خیرہ کر دیا۔
بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی صفت بیان کی جا سکے۔ اسی 'اللہ اکبر' کے ہتھیار سے اسلامی ایران کے غیور مجاہدوں اور جانثار مسلح افواج نے محاذِ مزاحمت، خصوصاً عزیز لبنان کے مجاہدوں کے ساتھ مل کر، تیسری مسلط کردہ جنگ میں امریکہ اور صیہونیت کی دو دہشت گرد اور افواج کے خلاف چشم کشا کامیابیاں حاصل کیں۔ انہوں نے ربِ ذوالجلال پر توکل کرتے ہوئے اپنے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے زمین، ہوا اور سمندر میں شیطانِ بزرگ یعنی امریکہ اور اس کے پالتو جانور یعنی صیہونی حکومت کو 'رمی' کیا (کنکریاں ماریں) اور راہِ خدا کے مجاہدوں کی نصرت کے الہی وعدے کو اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھا۔
ایک بار پھر اللہ اکبر؛ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی صفت بیان کی جا سکے اور اس کے لشکر ہر طاقت پر غالب ہیں۔ اسی 'اللہ اکبر' کے ہتھیار کی برکت سے، ملتِ ایران اور محاذِ مزاحمت کی بیداری کے بعد اب امتِ مسلمہ کی بیداری کا دور شروع ہوگا اور مشرکین سے بیزاری کا عمل حج کی 'رمی جمرات' سے نکل کر دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کی انفرادی، سماجی اور سیاسی زندگی کے تمام شعبوں تک پھیل جائے گا۔ امتِ مسلمہ اور خطے کی اقوام کے پاس بہت سی مشترکہ صلاحیتیں اور مفادات ہیں جو خطے اور دنیا کے نئے نظم اور مستقبل کے نقشے (جیومیٹری) کو ترتیب دیں گے۔
میں مکمل سچائی اور خلوص کے ساتھ تمام اسلامی ممالک اور حکومتوں کو دوستی، تعاون اور خیر و بھلائی کی دعوت دیتا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کے تعاون سے امتِ مسلمہ کی ترقی اور دنیائے اسلام کے مسائل کے حل کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ اس سلسلے میں جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ وقت کا پہیہ پیچھے نہیں مڑے گا اور خطے کی قومیں اور سرزمینیں اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے انسانی ڈھال نہیں بنیں گی۔ امریکہ کے لیے اب خطے میں شرارت کرنے یا فوجی اڈے قائم کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ باقی نہیں رہے گی اور وہ روز بروز اپنی سابقہ حیثیت سے دور ہوتا جائے گا۔ متزلزل صیہونی حکومت اور یہ کینسر کا پھوڑا بھی اپنی منحوس زندگی کے آخری مراحل کے قریب پہنچ چکی ہے اور فضلِ الہی سے، عظیم شہید قائد (قدس اللہ نفسہ الزکیہ) کے 10 سال پہلے کے اس قطعی اور دور اندیش قول کے مطابق کہ 'یہ حکومت اگلے 25 سال نہیں دیکھے گی'، ان شاء اللہ وہ تاریخ اب قریب ہے۔
اسی وجہ سے اس سال مشرکین سے بیزاری کا مسئلہ دوچند اہمیت اختیار کر گیا ہے اور امریکہ و صیہونی حکومت سے بیزاری کی گہرائی اور وسعت حج کے مخصوص ایام اور میقات سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ ان مبارک ایام کے بعد ایران اور دنیا کے مختلف حصوں میں 'مردہ باد امریکہ' اور 'مردہ باد اسرائیل' امتِ مسلمہ اور دنیا کے مظلوموں، خصوصاً نوجوانوں کا رائج نعرہ ہوگا۔
مستقبل امتِ مسلمہ اور جدید اسلامی تہذیب کا ہے اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی ہمت، صلاحیت اور ذمہ داری کے مطابق اس مستقبل کے حصول اور اسے قریب لانے میں اپنا نقش ادا کر سکتا ہے۔ اس سال حج پر جانے والے ایرانی حجاج کا اپنے دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے 'تیسری مسلط کردہ جنگ' کی فتح کی داستان بیان کرنے اور انہیں روشن مستقبل کی امید دلانے میں ایک انتہائی مؤثر اور نمایاں کردار ہے۔
میں تمام معزز حجاج سے التماس کرتا ہوں کہ وہ انسانیت کے نجات دہندہ (امام مہدی عج) کے ظہور میں تعجیل، امتِ مسلمہ کے اتحاد، فلسطین اور مسجدِ اقصیٰ کی آزادی، مسلمانوں کی بڑی پریشانیوں کے خاتمے اور عالمی استعمار کے خلاف حتمی فتح کے لیے خصوصی دعا کریں اور اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
پروردگارا! محمد و آلِ محمد پر درود بھیج اور حجاج اور تمام امتِ اسلام پر اپنی نظرِ کرم اور رافت فرما۔ انہیں حجِ مقبول کی توفیق عطا کر، ان کے دلوں کو معرفت اور بصیرت کے نور سے روشن فرما اور امت کی حالتِ زار کی اصلاح اور اسلام کے دشمنوں پر حتمی فتح کے راستے پر چلنے کے لیے ان کے عزم و ارادے کو مزید پختہ فرما۔
بارِ الٰہا! اپنا فضل اور رحمتِ واسعہ راہِ خدا کے شہداء، خصوصاً محاذِ مزاحمت کے شہیدوں اور ان کے سرِ فہرست عظیم شہید قائد (اعلیٰ اللہ مقامہ الشریف) کی روحِ مطہر پر نازل فرما۔ ان حجاج کے حج، عبادت گزاروں کی عبادت اور ان مجاہدوں کی کوششوں کا وافر حصہ ان کی ملکوتی روح کو پہنچا جو قائدِ امت کی ہدایت اور قیادت کے زیرِ سایہ رہے، اور ملتِ ایران و امتِ مسلمہ کو ان کے راستے اور مقصد پر قائم رہنے میں مدد فرما۔
اے پروردگار! اپنا بہترین درود و سلام ہمارے آقا و مولا حضرت مہدیِ منتظر (صلوات اللہ و سلامہ علیہ وعلیٰ آبائہ الطاہرین) پر نازل فرما اور ہم سب کو اور پوری امتِ مسلمہ کو آپ (عج) کی پاکیزہ اور مستجاب دعاؤں کا حصہ دار بنا، اور دنیا کو آپ (عج) کے مبارک قدموں سے منور و مزین فرما، جیسا کہ تو نے وعدہ فرمایا ہے اور ہمارے دل اس حتمی وعدے پر مکمل اطمینان سے لبریز ہیں۔
