اسرائیل ایران سے بدترین شکست کھا چکا، اب نئی جارحیت کی تیاری کر رہا، الحوثی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، انصار اللہ یمن کے سربراہ عبدالملک الحوثی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی عناصر اور ان کے حامیوں کی جانب سے قرآن مجید اور اسلامی مقدسات کی توہین دراصل اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ صہیونی شیطانی منصوبہ پوری انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ہماری امت پر لازم ہے کہ وہ صہیونی عناصر اور ان کے حامیوں کے شر کا مقابلہ کرے اور ان کی سرکشی کے خلاف ڈٹ جائے۔
عبدالملک الحوثی نے مزید کہا کہ صہیونی عناصر اس منصوبے کے تحت خطے کے خلاف اپنی جارحانہ کارروائیوں میں شدت لانا چاہتے ہیں، خصوصاً اس شکست کے بعد جو انہیں ایراب کے ہاتھوں اٹھانا پڑی۔
انہوں نے کہا کہ اصل خطرہ دشمن کی سازشوں کو نظر انداز کرنے اور اس کے شیطانی منصوبے کے لیے راہ ہموار کرنے میں پوشیدہ ہے۔
انصاراللہ کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ ہماری قوم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امریکی۔ صہیونی حملوں اور خطرات سے غافل نہیں رہی۔
انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ میدان میں بھرپور موجودگی کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی جارحانہ کارروائی کے مقابلے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کریں۔
