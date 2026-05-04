امریکی بحری محاصرہ ناکام؟ ایرانی گیس بردار جہاز باآسانی نکل گیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، “ٹینکر ٹریکرز” نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی مائع گیس لے جانے والا جہاز “زافیا” امریکی بحری محاصرے سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔
الجزیرہ کے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جہاز امریکی بحریہ کی جانب سے قائم کردہ محاصرے کے دائرے سے باآسانی نکل گیا۔
“ٹینکر ٹریکرز” نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں لکھا کہ تقریباً تین ہفتے قبل انہوں نے XAVIA (9052331) نامی جہاز کو ایران کے شہر عسلویہ میں اپنی کھیپ لوڈ کرتے ہوئے دیکھا تھا، جو امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔
مزید کہا گیا کہ اس جہاز کو آخری مرتبہ دو روز قبل عمان کے شہر صحار کے قریب دیکھا گیا۔
